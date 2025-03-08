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Последствия российской воздушной атаки по Запорожью, фото: ГСЧС

В Запорожье из-за российской атаки возник пожар на предприятии (ФОТО, ВИДЕО)

8 мар 2025, 09:34
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В обласному центрі Запорізької області в ніч на сьогодні, 8 березня, близько 2.00 сталося падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на території приватного підприємства.

В результаті виникла масштабна пожежа — вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців, які працювали в умовах високої температури та сильного задимлення, пожежу оперативно ліквідували, — розповіли у відомстві. — Також вибуховою хвилею пошкоджено два автомобілі, що знаходилися неподалік. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 23 рятувальники та п’ять одиниць техніки.

Наслідки російської повітряної атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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