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Наслідки російської повітряної атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі через російську атаку виникла пожежа на підприємстві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204615-u-zaporijji-cherez-rosiysku-ataku-vynykla-pojeja-na-pidpryiemstvi-foto-video.htmlРакурс
В обласному центрі Запорізької області в ніч на сьогодні, 8 березня, близько 2.00 сталося падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на території приватного підприємства.
В результаті виникла масштабна пожежа — вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців, які працювали в умовах високої температури та сильного задимлення, пожежу оперативно ліквідували, — розповіли у відомстві. — Також вибуховою хвилею пошкоджено два автомобілі, що знаходилися неподалік. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 23 рятувальники та п’ять одиниць техніки.
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