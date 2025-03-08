Российского агента разоблачили в Государственном космическом агентстве Украины, фото: СБУ

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Посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків, здавав ворогу координати критичних обʼєктів.

Його затримали під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це сьогодні, 8 березня, повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Згідно з матеріалами справи:

російська фсб завербувала цього агента у 2024 році через його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами;

він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію — взагалі планував переїхати до рф.

Серед завдань, які перед «кротом» ставила фсб, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, даних про:

місця розташування об'єктів ВПК, що виготовляють системи навігації;

запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів;

виробництва Україною високоточних засобів ураження;

супутникові знімки.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об'єктах нашої держави, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами, а також використала цього «крота» для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з фсб. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).