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Російського агента викрили у Державному космічному агентстві України, фото: СБУ
«Крота» фсб викрили у Державному космічному агентстві — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204624-krota-fsb-vykryly-u-derjavnomu-kosmichnomu-agentstvi-sbu-foto.htmlРакурс
Посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків, здавав ворогу координати критичних обʼєктів.
Його затримали під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це сьогодні, 8 березня, повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.
Згідно з матеріалами справи:
- російська фсб завербувала цього агента у 2024 році через його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами;
- він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію — взагалі планував переїхати до рф.
Серед завдань, які перед «кротом» ставила фсб, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, даних про:
- місця розташування об'єктів ВПК, що виготовляють системи навігації;
- запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів;
- виробництва Україною високоточних засобів ураження;
- супутникові знімки.
За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об'єктах нашої держави, — розповіли у СБУ.
Зазначається, що українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами, а також використала цього «крота» для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з фсб. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — розповіли у СБУ.