Последствия обстрела Доброполья. Фото: прокуратура

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Зросла кількість поранених у російському Добропіллі Донецької області.

Станом на 14.00 кількість постраждалих внаслідок вечірньої комбінованої атаки армії рф на житлові квартали Добропілля збільшилась до 40 осіб. Серед поранених є шестеро дітей. Ворожий обстріл призвів до загибелі 11 осіб. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Наразі встановлюється остаточна кількість потерпілих та пошкодженого майна.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як відомо, напередодні російські загарбники атакували Добропілля з різноманітного озброєння. Ворог бив ракетами «Іскандер-М», обстрілював з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» та атакував безпілотниками «Герань-2».

Нагадаємо, керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін показав, як Добропілля виглядає після комбінованого російського удару. Раніше було відомо про 11 загиблих та 33 поранених.