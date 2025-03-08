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Ракурс
Сломился крест на куполе Киево-Печерской лавры. Фото: ГСЧС

Сломался крест на куполе Киево-Печерской лавры (ФОТО)

8 мар 2025, 18:48
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У Києві на куполі Києво-Печерської лаври зламався хрест.

У суботу, 8 березня, о 13.05 рятувальники отримали повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. Прибувши на місце, працівники ДСНС встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест. Про це Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомило в Facebook.

Виявилося, що зламався хрест на куполі Церкви Всіх Святих над Економічною брамою. Цей храм перебуває в складі Києво-Печерської лаври.

Рятувальники використали автоколінчастий підіймач для безпечного демонтажу конструкції. ДСНСівці піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю.

Зламався хрест на куполі Києво-Печерської лаври. Фото: ДСНС

Зламався хрест на куполі Києво-Печерської лаври. Фото: ДСНС

Зламався хрест на куполі Києво-Печерської лаври. Фото: ДСНС

Зламався хрест на куполі Києво-Печерської лаври. Фото: ДСНС

Зламався хрест на куполі Києво-Печерської лаври. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за 40 днів до початку повномасштабного вторгнення російської федерації з одного з куполів Софійського собору в Києві також впав хрест.

Источник: Ракурс


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