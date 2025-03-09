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В Донецкой области два человека погибли и 23 получили ранения в результате российских обстрелов
россия бьет по гражданским: в Донецкой области два человека погибли и 23 получили раненияhttps://racurs.ua/n204644-rossiya-bet-po-grajdanskim-v-doneckoy-oblasti-dva-cheloveka-pogibli-i-23-poluchili-raneniya.htmlРакурс
На Донеччині двоє людей загинули і 23 отримали поранення внаслідок російських обстрілів упродовж доби.
Росіяни обстріляли Дружківку Донецької області ввечері 8 березні — відомо про 12 поранених.
Під приціл окупантів потрапила житлова забудова. Для атаки росіяни використали УМПБ Д-30СН — російську високоточно плануючу бомбу.
Серед травмованих — шість жінок, п’ятеро чоловіків і 15-річна дівчинка. У них мінно-вибухові травми та різані рани. Атака пошкодила багатоквартирні будинки та кафе.
Всього війська рф здійснили 3 658 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджені 64 цивільних об'єкти, з них 41 житловий будинок.
З артилерії росіяни били по Сіверську — вбили цивільну людину. У Покровську внаслідок ворожих ударів загинула людина, ще двоє травмовані.
По Костянтинівці ворог вдарив з авіації, РСЗВ «Смерч» та БПЛА. 8 мирних мешканців отримали поранення.
По Подільському окупанти вдарили дроном — поранили цивільну особу.