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Ракурс
У Дружківці внаслідок авіаударів поранено 12 людей, серед яких — дитина

росія б'є по цивільних: на Донеччині двоє людей загинули і 23 отримали поранення

9 бер 2025, 11:29
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На Донеччині двоє людей загинули і 23 отримали поранення внаслідок російських обстрілів упродовж доби.

Росіяни обстріляли Дружківку Донецької області ввечері 8 березні — відомо про 12 поранених.

Під приціл окупантів потрапила житлова забудова. Для атаки росіяни використали УМПБ Д-30СН — російську високоточно плануючу бомбу.

Серед травмованих — шість жінок, п’ятеро чоловіків і 15-річна дівчинка. У них мінно-вибухові травми та різані рани. Атака пошкодила багатоквартирні будинки та кафе.

Всього війська рф здійснили 3 658 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджені 64 цивільних об'єкти, з них 41 житловий будинок.

З артилерії росіяни били по Сіверську — вбили цивільну людину. У Покровську внаслідок ворожих ударів загинула людина, ще двоє травмовані.

По Костянтинівці ворог вдарив з авіації, РСЗВ «Смерч» та БПЛА. 8 мирних мешканців отримали поранення.

По Подільському окупанти вдарили дроном — поранили цивільну особу.

Джерело: Ракурс


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