Украинцы ответили социологам о целях россиян в войне

https://racurs.ua/n204701-ukraincy-otvetili-sociologam-o-celyah-rossiyan-v-voyne.html

Ракурс

Більшість українців — 66% - вважають, що і зараз метою росії є знищення України і українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За цими даними, 38% респондентів вважають, що росія хоче захопити всю / більшість території України та знищити українську державність, а 28% - що рф хоче здійснити фізичний геноцид українців.

Крім цього, ще 14% вважають, що росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд. Вважають, що росія хоче захопити весь Донбас та Херсонщину і Запоріжжя — 7%.

Таким чином, 87% українців вважають, що росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Українці дійсно втомилися, але ми у всіх наших опитуваннях бачимо, що українці і досі категорично проти миру «на будь-яких умовах». Тобто попри втому воля до боротьби лишається незаперечною і більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Одне із пояснень такої дивовижної стійкості — відчуття екзистенційної загрози, — зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Методологія опитування

Упродовж 14 лютого-4 березня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про сприйняття мети росії у війні проти України.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.