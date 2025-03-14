Задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, фото: Нацполиция

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Підозрюваний у вбивстві активіста Дем’яна Ганула, котре сталося сьогодні, 14 березня, в Одесі, — це військовий, який самовільно залишив частину.

Голова Національної поліції України Іван Виговський заявив про це під час брифінгу.

За словами Виговського, затриманий — військовослужбовець однієї з військових частин 1978 року народження.

23 лютого 2025 року його було оголошено в розшук, як особу, яка самовільно залишила військову частину, — зазначив очільник Нацполіції.

Виговського розповів, що підозрюваного затримали по гарячих слідах за п’ять годин — близько 16.00.

Мотиви убивства наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше сьогодні у МВС повідомили про затримання підозрюваного в убивстві Ганула. Зазначається, що у квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.