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Задержание подозреваемого в убийстве активиста Ганула, фото: Игорь Клименко

Подозреваемого в убийстве одесского активиста Ганула задержали (ФОТО)

14 мар 2025, 16:21
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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула, яке сталося сьогодні, 14 березня, в Одесі.

Про це повідомляє видання «Думская».

Ймовірний вбивця активіста Сергій Кочу 1972 року народження, родом із Кіровоградської області як і Дем’ян Ганул. Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення, — зазначає видання. — Він викликав таксі до місця події на час. Найімовірніше, чоловік точно його розрахував, оскільки машина вже чекала.

Також про затримання у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин, — зазначив він, опублікувавши відповідне фото.

Затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула, фото: Ігор Клименко

Источник: Ракурс


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