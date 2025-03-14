Подозреваемого в убийстве одесского активиста Ганула задержали (ФОТО)https://racurs.ua/n204784-podozrevaemogo-v-ubiystve-odesskogo-aktivista-ganula-zaderjali-foto.htmlРакурс
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула, яке сталося сьогодні, 14 березня, в Одесі.
Про це повідомляє видання «Думская».
Ймовірний вбивця активіста Сергій Кочу 1972 року народження, родом із Кіровоградської області як і Дем’ян Ганул. Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення, — зазначає видання. — Він викликав таксі до місця події на час. Найімовірніше, чоловік точно його розрахував, оскільки машина вже чекала.
Також про затримання у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин, — зазначив він, опублікувавши відповідне фото.