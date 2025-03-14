Затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула, фото: Ігор Клименко

https://racurs.ua/ua/n204784-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-odeskogo-aktyvista-ganula-zatrymaly-foto.html

Ракурс

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула, яке сталося сьогодні, 14 березня, в Одесі.

Про це повідомляє видання «Думская».

Ймовірний вбивця активіста Сергій Кочу 1972 року народження, родом із Кіровоградської області як і Дем’ян Ганул. Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення, — зазначає видання. — Він викликав таксі до місця події на час. Найімовірніше, чоловік точно його розрахував, оскільки машина вже чекала.

Також про затримання у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.