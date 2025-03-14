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В Харьковской области из-за российских обстрелов вспыхнули три пожара в экосистемах, фото: ГСЧС

Российские обстрелы вызвали три пожара в экосистемах Харьковщины (ФОТО)

14 мар 2025, 19:19
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На Харківщині сьогодні, 14 березня, через російські обстріли спалахнули три пожежі в екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежі сталися в Ізюмському та Куп’янському районах:

  • у Куп’янськ — займання сухостою на площі 5 тис. кв. м;
  • в Оскільській громаді — пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки;
  • у Боровій (Ізюмський район) — горіла суха трава на площі 200 кв. м.

На ліквідацію залучили 25 рятувальників, медиків та піротехніків ДСНС та 8 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.

На Харківщині через російські обстріли спалахнули три пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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