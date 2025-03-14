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В Харьковской области из-за российских обстрелов вспыхнули три пожара в экосистемах, фото: ГСЧС
Российские обстрелы вызвали три пожара в экосистемах Харьковщины (ФОТО)https://racurs.ua/n204789-rossiyskie-obstrely-vyzvali-tri-pojara-v-ekosistemah-harkovschiny-foto.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 14 березня, через російські обстріли спалахнули три пожежі в екосистемах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що пожежі сталися в Ізюмському та Куп’янському районах:
- у Куп’янськ — займання сухостою на площі 5 тис. кв. м;
- в Оскільській громаді — пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки;
- у Боровій (Ізюмський район) — горіла суха трава на площі 200 кв. м.
На ліквідацію залучили 25 рятувальників, медиків та піротехніків ДСНС та 8 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.