На Харківщині через російські обстріли спалахнули три пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204789-rosiyski-obstrily-sprychynyly-try-pojeji-v-ekosystemah-foto.html

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На Харківщині сьогодні, 14 березня, через російські обстріли спалахнули три пожежі в екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежі сталися в Ізюмському та Куп’янському районах:

у Куп’янськ — займання сухостою на площі 5 тис. кв. м;

в Оскільській громаді — пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки;

у Боровій (Ізюмський район) — горіла суха трава на площі 200 кв. м.