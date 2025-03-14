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Рашисты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак
Рашисты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Кривого Рога (ФОТО)https://racurs.ua/n204794-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-jilomu-kvartalu-krivogo-roga-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 березня, ввечері завдали ракетного удару по центру житлового кварталу Кривого Рога.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням, — наголосив він.
Згодом Лисак додав, що, за попередньою інформацією, постраждали четверо людей.
Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу, — зазначив він.
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