Рашисты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак

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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, ввечері завдали ракетного удару по центру житлового кварталу Кривого Рога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням, — наголосив він.

Згодом Лисак додав, що, за попередньою інформацією, постраждали четверо людей.