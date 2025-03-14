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Ракурс
Рашисти завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

Рашисти завдали ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу (ФОТО)

14 бер 2025, 21:04
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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, ввечері завдали ракетного удару по центру житлового кварталу Кривого Рога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням, — наголосив він.

Згодом Лисак додав, що, за попередньою інформацією, постраждали четверо людей.

Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу, — зазначив він.

Рашисти завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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