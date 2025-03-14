Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n204791-naslidky-udaru-rosiyskoyi-aviabomby-po-hersonu-pokazaly-policiya-ta-dsns-foto-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, близько 14.00 завдали удару керованою авіабомбою по Херсону.

Внаслідок вибуху в Центральному районі міста пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлі медичного закладу, бізнес-центру, клінічної лікарні, десять автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

По медичну допомогу наразі звернулися двоє херсонців: