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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Нацполіція

Наслідки удару російської авіабомби по Херсону показали поліція та ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

14 бер 2025, 20:03
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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, близько 14.00 завдали удару керованою авіабомбою по Херсону.

Внаслідок вибуху в Центральному районі міста пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлі медичного закладу, бізнес-центру, клінічної лікарні, десять автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

По медичну допомогу наразі звернулися двоє херсонців:

  • у 23-річного чоловіка лікарі діагностували вибухову травму, осколкові поранення спини та передпліччя;
  • у 50-річної жінки — мінно-вибухова травма.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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