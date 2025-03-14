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Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Нацполиция
Последствия удара российской авиабомбы по Херсону показали полиция и ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204791-posledstviya-udara-rossiyskoy-aviabomby-po-hersonu-pokazali-policiya-i-gschs-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 березня, близько 14.00 завдали удару керованою авіабомбою по Херсону.
Внаслідок вибуху в Центральному районі міста пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлі медичного закладу, бізнес-центру, клінічної лікарні, десять автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
По медичну допомогу наразі звернулися двоє херсонців:
- у 23-річного чоловіка лікарі діагностували вибухову травму, осколкові поранення спини та передпліччя;
- у 50-річної жінки — мінно-вибухова травма.
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