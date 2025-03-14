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Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Нацполиция

Последствия удара российской авиабомбы по Херсону показали полиция и ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2025, 20:03
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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, близько 14.00 завдали удару керованою авіабомбою по Херсону.

Внаслідок вибуху в Центральному районі міста пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлі медичного закладу, бізнес-центру, клінічної лікарні, десять автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

По медичну допомогу наразі звернулися двоє херсонців:

  • у 23-річного чоловіка лікарі діагностували вибухову травму, осколкові поранення спини та передпліччя;
  • у 50-річної жінки — мінно-вибухова травма.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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