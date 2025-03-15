Ситуация на фронте: Курщина и Покровск – самые горячие точки на картах

https://racurs.ua/n204803-situaciya-na-fronte-kurschina-i-pokrovsk-samye-goryachie-tochki-na-kartah.html

Ракурс

Оточення наших військ у Курській обалсті рф немає, жоден підрозділ не відрізаний.

Про це повідомив на своїй стоірнці у Фейсбук журналсті Юрій Бутусов.

За його інформацією, війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.

Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони — кілька висот вздовж державного кордону на території рф. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги, — написав Бутусов.

Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись.

Минулої доби на фронті було 149 боєзіткнень, повідомив уранці 15 березня Генеральний штаб ЗСУ.

Найгарячіше — на Покровському напрямку, де було 43 російські штурми.

На Курщині українські військові відбили 20 російських атак. Росіяни завдали 19 авіаційних ударів, а також 232 артилерійські обстріли.

На Лиманському напрямку — 20 атак, на Торецькому — 24, на Сіверському — 7.

На Оріхівському напрямку росіяни наступали 7 разів. На Гуляйпільському було 3 бої, на Новопавлівському — 9.

Також бої тривали на Куп’янському, Харківському, Краматорському і Придніпровському напрямках.

За добу росіяни втратили 1 тис. 180 військових убитими та пораненими, 2 танки та 28 артсистем.

Операція по відходу з Курщини колись увійде до військових підручників в розділ «Ведення арʼєргардних боїв в умовах оперативного оточення, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.