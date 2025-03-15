Ситуація на фронті: Курщина та Покровськ - найгарячіші точки на картах

Оточення наших військ у Курській обалсті рф немає, жоден підрозділ не відрізаний.

Про це повідомив на своїй стоірнці у Фейсбук журналсті Юрій Бутусов.

За його інформацією, війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.

Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони — кілька висот вздовж державного кордону на території рф. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги, — написав Бутусов.

Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись.

Минулої доби на фронті було 149 боєзіткнень, повідомив уранці 15 березня Генеральний штаб ЗСУ.

Найгарячіше — на Покровському напрямку, де було 43 російські штурми.

На Курщині українські військові відбили 20 російських атак. Росіяни завдали 19 авіаційних ударів, а також 232 артилерійські обстріли.

На Лиманському напрямку — 20 атак, на Торецькому — 24, на Сіверському — 7.

На Оріхівському напрямку росіяни наступали 7 разів. На Гуляйпільському було 3 бої, на Новопавлівському — 9.

Також бої тривали на Куп’янському, Харківському, Краматорському і Придніпровському напрямках.

За добу росіяни втратили 1 тис. 180 військових убитими та пораненими, 2 танки та 28 артсистем.

Операція по відходу з Курщини колись увійде до військових підручників в розділ «Ведення арʼєргардних боїв в умовах оперативного оточення, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

В наших же реаліях, завдяки цьому самому веденню арʼєргардних боїв, оперативне оточення було розблоковане, а у ворога виникла дезорганізація на деякий час.

От уявіть. Є частина гарнізону, чисельністю далеко не в одну сотню бійців. І перед носом ворога вона раптово зникає. Окупант такий обережно почав проходити до наших позицій. А там нікого.

Після чого, пішло вже накопичення мра*от. І тут, як грім серед ясного неба, почали прилітати подарунки. Дуже багато подарунків.

Епізод #2. Ворог впевнено контролює нашу логістику FPV-дронами. Ну, думає, що контролює.

І тут, також з-під носа, навіть колони техніки йдуть.

Так, не всі прорвалися (!!!). І тут прошу не перекручувати слова, бо частина техніки дійсно прорвалася.

Але і було втрачено достатньо багато техніки. Натомість, вона врятувала не один десяток життів.

Найголовніший проміжний підсумок — ми зберегли кістяк нашого угрупування, зберегли його цілісність та керованість.

Бої на Курщині ще тривають, і будуть тривати.

А сама операція по відходу десь нагадує гібрид відходу з Бахмута та Авдіївки. Тільки з кращими результатами.

Силами кількох батальйонів було врятоване угрупування чисельністю в корпус.

Один з цих батальйонів — з ТРО. Хлопці дуже гідно та професійно себе показали. Тому таким гідним хлопцям потрібно давати техніку або виводити зі складу ТРО в окрему бригаду/батальйон/полк.

Вони того варті!

Взагалі, арʼєргардні бої — це найскладніша форма тактичного або навіть оперативно-тактичного мистецтва. За останній рік у нас була купа «практики» в цьому виді військового мистецтва. Були вдалі приклади, були невдалі.

Як вже писав вище, бої продовжуються, у ворога легкої прогулянки і надалі не буде від слова зовсім.

Прямо в ці дні розмотується наступальний потенціал ворога на майбутньому сумському напрямку. Це вже друга частина операції, і дай боже, все пройде успішно.

Але я попрошу, щоб всі розуміли, що все це відбулося дуже великою ціною. Памʼятайте про це! — пише Мирошников.