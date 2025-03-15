Трамп сократил семь федеральных агентств, одно из них руководит «Голосом Америки» и «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n204806-tramp-sokratil-sem-federalnyh-agentstv-odno-iz-nih-rukovodit-golosom-ameriki-i-radio-svoboda.html

Ракурс

Президент Дональд Трамп підписав закон про скорочення семи федеральних агентств США.

Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує «Голосом Америки» та «Радіо Свобода».

Указ передбачає скорочення персоналу і операцій до мінімуму. Протягом тижня керівник кожного урядового органу має подати звіт щодо виконання закону.

Серед скорочених агентств опинилися:

Федеральна служба посередництва і примирення;

Агентство США з глобальних медіа;

Міжнародний науковий центр ім. Вудро Вільсона Смітсонівського інституту;

Інститут музейних та бібліотечних послуг;

Міжвідомча рада США з питань бездомності;

Фонд фінансових установ розвитку громад;

Агентство з розвитку бізнесу меншин.

Раніше департамент кадрів «Голосу Америки» проводив внутрішні розслідування щодо тих журналістів, які критикували у своїх матеріалах Трампа. А згодом стало відомо про звільнення журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша — він потрапив під скорочення федеральних працівників у межах політики Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

«Ракурс» писав, що Департамент на чолі з Ілоном Маском — DOGE — відрізав фінансування Yale Humanitarian Research Lab. Під скорочення потрапила єдина в США організація, і одна з найкращих в світі, дослідницьких інституцій, які займались пошуком українських дітей викрадених росією.