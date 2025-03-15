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Трамп сократил семь федеральных агентств, одно из них руководит «Голосом Америки» и «Радио Свобода»
Трамп сократил семь федеральных агентств, одно из них руководит «Голосом Америки» и «Радио Свобода»https://racurs.ua/n204806-tramp-sokratil-sem-federalnyh-agentstv-odno-iz-nih-rukovodit-golosom-ameriki-i-radio-svoboda.htmlРакурс
Президент Дональд Трамп підписав закон про скорочення семи федеральних агентств США.
Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує «Голосом Америки» та «Радіо Свобода».
Указ передбачає скорочення персоналу і операцій до мінімуму. Протягом тижня керівник кожного урядового органу має подати звіт щодо виконання закону.
Серед скорочених агентств опинилися:
Федеральна служба посередництва і примирення;
Агентство США з глобальних медіа;
Міжнародний науковий центр ім. Вудро Вільсона Смітсонівського інституту;
Інститут музейних та бібліотечних послуг;
Міжвідомча рада США з питань бездомності;
Фонд фінансових установ розвитку громад;
Агентство з розвитку бізнесу меншин.
Раніше департамент кадрів «Голосу Америки» проводив внутрішні розслідування щодо тих журналістів, які критикували у своїх матеріалах Трампа. А згодом стало відомо про звільнення журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша — він потрапив під скорочення федеральних працівників у межах політики Департаменту ефективності уряду США (DOGE).
«Ракурс» писав, що Департамент на чолі з Ілоном Маском — DOGE — відрізав фінансування Yale Humanitarian Research Lab. Під скорочення потрапила єдина в США організація, і одна з найкращих в світі, дослідницьких інституцій, які займались пошуком українських дітей викрадених росією.