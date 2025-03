Адміністрація Трампа скасувала контракт про допомогу викраденим росією українським дітям

Адміністрація Трампа скасувала контракт про допомогу викраденим українським дітям

https://racurs.ua/ua/n204801-administraciya-trampa-skasuvala-kontrakt-pro-dopomogu-vykradenym-rosiieu-ukrayinskym-dityam.html

Ракурс

Департамент на чолі з Ілоном Маском — DOGE — відрізав фінансування Yale Humanitarian Research Lab. Під скорочення потрапила єдина в США організація, і одна з найкращих в світі, дослідницьких інституцій, які займались пошуком українських дітей викрадених росією.

Того ж дня Держдепарамент зупинив передачу доказів про російський злочин депортації та індокринації дітей до європейських колег, зокрема Європолу, повідомляє The New Republic посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією.

Це рішення може ускладнити подальший пошук викрадених українських дітей і ускладнити спроби притягнення до відповідальності за викрадення, говорить одне з джерел, яке має безпосередні знання про поточну операцію.

Однією з головних вимог України для будь-якої мирної угоди є повернення українських дітей, які стали жертвами російської програми примусового усиновлення. росія назвала цю програму гуманітарною, яка доброзичливо всиновлює українських дітей і робить їх громадянами. Але за президента Байдена Державний департамент рішуче засудив це як «примусове переміщення та депортацію українських дітей до таборів, що сприяють вихованню в росії».

Як повідомляла The New York Times, росія не просто переводила дітей з українських дитячих будинків до російських таборів; він також забрав дітей, родичі яких хочуть їх повернути. The Times зазначила, що кількість викрадених обчислюється «тисячами», і дійшла висновку:

Це масове переміщення дітей є потенційним воєнним злочином.

Контракт надзвичайно делікатний, оскільки передбачає відстеження деяких із цих викрадених дітей. Цими коштами, які вперше виділили кілька років тому та продовжили наприкінці 2023 року, Державний департамент підтримав роботу Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я, яка використовувала надзвичайно складні інструменти, такі як супутникові зображення та аналіз технологій із відкритим кодом і біометричних даних, для ідентифікації та визначення місцеперебування викрадених дітей.

Робота цієї Єльської лабораторії вже потрапила в міжнародні новини. У грудні минулого року лабораторія оприлюднила вибуховий звіт, у якому ідентифікувала 314 викрадених українських дітей, які потрапили до «систематичної програми примусового усиновлення та прийомної сім’ї».

У звіті, який виконавчий директор лабораторії Натаніель Реймонд представив Раді Безпеки ООН, зроблено висновок, що це може становити «злочини проти людяності згідно з міжнародним звичаєвим правом». Робота лабораторії була доведена до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з недавніми звинуваченнями в тому, що російські посадовці, включаючи владіміра путіна, вчинили воєнні злочини проти викрадених дітей.

Єльська лабораторія також передала українській владі імена та досьє на викрадених дітей, яких вона знайшла. Але базові докази — жорстку цифрову документацію про пересування та місцеперебування дітей, зібрану за допомогою складних технологій — все ще потрібно передати до Європолу, правоохоронного підрозділу Європейського Союзу, каже джерело, яке безпосередньо знає про операцію.

Цей вид відстеження передбачає надзвичайно складну та технологічно витончену роботу, а самі докази, які мають важливе значення для підтвердження факту викрадення, є дуже складними та мають переміщуватися через безпечні канали.

Але тепер передача не відбудеться, що потенційно ускладнить пошук і повернення дітей і менш імовірно, що репатріація взагалі відбудеться, каже мені перше джерело. У своїй заяві Yale підтвердив скасування контракту, але відмовився прямо коментувати рішення Держдепартаменту.

Це розчарує прихильників України в Сполучених Штатах, тому що Україна хоче, щоб викрадені діти були повернуті в рамках будь-якого мирного вирішення війни. Справді, власна позиція Америки номінально подібна до цієї: сам Рубіо нещодавно заявив, що доля викрадених дітей є одним із «питань, які потрібно розплутати», щоб «припинити цей конфлікт». Але розірвання контракту може цьому завадити, — пише видання.

Україна вимагає повернення тисяч дітей, яких росіяни викрали, — сказав колишній конгресмен Том Малиновський, який працював над питаннями України як чиновник у Державному департаменті адміністрації Обами, а потім у Конгресі. Адміністрація Трампа погодилася з Україною, що це важлива мета.

Для них немає сенсу говорити це, а потім припиняти роботу з відстеження місцезнаходження цих дітей.

Окрім усього цього, це може зірвати зусилля щодо возз'єднання деяких із цих дітей із їхніми сім’ями, зазначило британське джерело новин The i Paper у статті, яка вперше повідомила багато подробиць про зупинену програму.

З іншого боку, Reuters повідомляє, що поточне заморожування фінансування адміністрації Трампа позбавляє фінансування інших зусиль України з розслідування та документування російських воєнних злочинів, які раніше фінансувалися США.