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Ракурс
Трамп скоротив сім федеральних агенцій, одна з них керує «Голосом Америки» та «Радіо Свобода»

Трамп скоротив сім федеральних агенцій, одна з них керує «Голосом Америки» та «Радіо Свобода»

15 бер 2025, 11:53
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Президент Дональд Трамп підписав закон про скорочення семи федеральних агентств США.

Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує «Голосом Америки» та «Радіо Свобода».

Указ передбачає скорочення персоналу і операцій до мінімуму. Протягом тижня керівник кожного урядового органу має подати звіт щодо виконання закону.

Серед скорочених агентств опинилися:

  • Федеральна служба посередництва і примирення;

  • Агентство США з глобальних медіа;

  • Міжнародний науковий центр ім. Вудро Вільсона Смітсонівського інституту;

  • Інститут музейних та бібліотечних послуг;

  • Міжвідомча рада США з питань бездомності;

  • Фонд фінансових установ розвитку громад;

  • Агентство з розвитку бізнесу меншин.

Раніше департамент кадрів «Голосу Америки» проводив внутрішні розслідування щодо тих журналістів, які критикували у своїх матеріалах Трампа. А згодом стало відомо про звільнення журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша — він потрапив під скорочення федеральних працівників у межах політики Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

«Ракурс» писав, що Департамент на чолі з Ілоном Маском — DOGE — відрізав фінансування Yale Humanitarian Research Lab. Під скорочення потрапила єдина в США організація, і одна з найкращих в світі, дослідницьких інституцій, які займались пошуком українських дітей викрадених росією.

Джерело: Ракурс


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