Нацполіція розглядає три версії мотиву вбивства активіста Дем’яна Ганула

https://racurs.ua/ua/n204805-nacpoliciya-rozglyadaie-try-versiyi-motyvu-vbyvstva-aktyvista-dem-yana-ganula.html

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Нацполіція розглядає три версії мотиву вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в етері телемарафону.

Серед версій — замовне вбивство у зв’язку з професійною й громадською діяльністю Ганула, особиста неприязнь до нього і «російський слід».

Ми розглядаємо три основні версії: найперше — це, звичайно, і замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне — це вбивство у зв’язку особистої неприязні. Звичайно, розглядаємо і «російський слід», тому що знаємо, що ця людина (Ганул — ред.) була дуже відомою своєю проукраїнською позицією, — сказав Нєбитов в етері телемарафону.

Увечері 14 березня в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула.

У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, з якої він міг застрелити Ганула. Одеські ЗМІ та пабліки пишуть, що в активіста стріляли двічі. Один постріл був зроблений в голову, другий був контрольним.

В СБУ уточнили, що в активіста стріляв 46-річний дезертир.