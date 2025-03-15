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Ракурс
Нацполіція розглядає три версії мотиву вбивства активіста Дем’яна Ганула

Нацполіція розглядає три версії мотиву вбивства активіста Дем’яна Ганула

15 бер 2025, 11:43
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Нацполіція розглядає три версії мотиву вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в етері телемарафону.

Серед версій — замовне вбивство у зв’язку з професійною й громадською діяльністю Ганула, особиста неприязнь до нього і «російський слід».

Ми розглядаємо три основні версії: найперше — це, звичайно, і замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне — це вбивство у зв’язку особистої неприязні. Звичайно, розглядаємо і «російський слід», тому що знаємо, що ця людина (Ганул — ред.) була дуже відомою своєю проукраїнською позицією, — сказав Нєбитов в етері телемарафону.

Увечері 14 березня в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула.

У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, з якої він міг застрелити Ганула. Одеські ЗМІ та пабліки пишуть, що в активіста стріляли двічі. Один постріл був зроблений в голову, другий був контрольним.

В СБУ уточнили, що в активіста стріляв 46-річний дезертир.

Джерело: Ракурс


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