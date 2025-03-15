Спасение мужчины в Харькове, фото: ГСЧС

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У Харкові рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі.

Про це сьогодні, 15 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що операція з його порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та шість одиниць техніки комунальних служб.