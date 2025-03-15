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Ракурс
Спасение мужчины в Харькове, фото: ГСЧС

В Харькове мужчину пять часов освобождали из трубы на заброшенной насосной станции (ФОТО, ВИДЕО)

15 мар 2025, 19:30
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У Харкові рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі.

Про це сьогодні, 15 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що операція з його порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та шість одиниць техніки комунальних служб.

Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами, — зазначили у ДСНС.

Порятунок чоловіка у Харкові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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