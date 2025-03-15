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Спасение мужчины в Харькове, фото: ГСЧС
В Харькове мужчину пять часов освобождали из трубы на заброшенной насосной станции (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204818-v-harkove-mujchinu-pyat-chasov-osvobojdali-iz-truby-na-zabroshennoy-nasosnoy-stancii-foto-video.htmlРакурс
У Харкові рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі.
Про це сьогодні, 15 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що операція з його порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та шість одиниць техніки комунальних служб.
Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами, — зазначили у ДСНС.