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Порятунок чоловіка у Харкові, фото: ДСНС
У Харкові чоловіка п’ять годин визволяли з труби на покинутій насосній станції (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204818-u-harkovi-cholovika-p-yat-godyn-vyzvolyaly-z-truby-na-pokynutiy-nasosniy-stanciyi-foto-video.htmlРакурс
У Харкові рятувальники визволили чоловіка, який застряг у трубі.
Про це сьогодні, 15 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що операція з його порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та шість одиниць техніки комунальних служб.
Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами, — зазначили у ДСНС.