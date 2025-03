Штатні працівники «Голосу Америки» сьогодні, 15 березня, вранці отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Це стосується і членів команди «Голосу Америки», які висвітлюють діяльність Білого дому і входять до складу пулу. Про це повідомляє телеканал ABC News.

Зазначається, що в електронному листі вказано — співробітники «Голосу Америки», які перебувають в адміністративній відпустці, не мають права доступу до урядових будівель чи систем і повинні бути доступними за допомогою особистої електронної пошти та мобільного телефону.

Також про це пише видання The New York Times.

Один з редакторів New York Times Девід Енріч на своїй сторінці у соцмережі Bluesky опублікував копію цього листа.

У документі вказано, що співробітники мовника мають до понеділка, 17 березня, надіслати свої персональні контакти та бути готовими давати пояснення, якщо такі знадобляться.

У листі наголошується, що ця адмінвідпустка не є покаранням за якійсь дії.

За інформацією джерел Енріча, лист стосується усіх штатних співробітників «Голосу Америки».

News: Journalists at Voice of America were just informed that they’ve been put on administrative leave. Two people there told me this went to all fulltime employees. «From what we can tell, VOA is effectively shut down from this moment."



[image or embed]