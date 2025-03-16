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Оккупанты ударили по Изюму на Харьковщине. Фото: ГСЧС, ОВА

Оккупанты ударили по Изюму в Харьковской области — есть погибшая и раненые (ФОТО)

16 мар 2025, 09:22
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Російська армія обстріляла місто Ізюм на Харківщині.

Вчора ввечері, 15 березня, о 21.52 окупанти запустили по населеному пункту три ударні безпілотники типу «Шахед». Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв. м та 200 кв. м, також суха трава площею 1 га. Пожежі згодом ліквідували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубьов поінформував у Telegram, що загинула 67-річна жінка., Вона отримала уламкові поранення і з відкритим переломом була госпіталізована, однак не вижила.

Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, яких госпіталізували.

Окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині. Фото: ДСНС, ОВА

Окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині. Фото: ДСНС, ОВА

Окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині. Фото: ДСНС, ОВА

Окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині. Фото: ДСНС, ОВА

Нагадаємо, у ніч на 15 березня в Чернігові внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів була пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, а на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.

Источник: Ракурс


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