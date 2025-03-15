Наслідки удару російського безпілотника по Чернігову, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n204821-65-kvartyr-poshkodyv-udar-bezpilotnyka-u-chernigovi-policiya-foto.html

Ракурс

У Чернігові в ніч на сьогодні, 15 березня, внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що станом на 19.00:

поліцейські оглянули 65 пошкоджених квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів;

інформація про постраждалих людей не надходила;

також опрацьовано понад 90 звернень громадян про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по житловому кварталу.

За фактом воєнного злочину рф розпочато досудове розслідування.