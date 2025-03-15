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Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника по Чернігову, фото: Нацполіція

65 квартир пошкодив удар безпілотника у Чернігові — поліція (ФОТО)

15 бер 2025, 20:56
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У Чернігові в ніч на сьогодні, 15 березня, внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що станом на 19.00:

  • поліцейські оглянули 65 пошкоджених квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів;
  • інформація про постраждалих людей не надходила;
  • також опрацьовано понад 90 звернень громадян про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по житловому кварталу.

За фактом воєнного злочину рф розпочато досудове розслідування.

Наслідки удару російського безпілотника по Чернігову, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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