Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського безпілотника по Чернігову, фото: Нацполіція
65 квартир пошкодив удар безпілотника у Чернігові — поліція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204821-65-kvartyr-poshkodyv-udar-bezpilotnyka-u-chernigovi-policiya-foto.htmlРакурс
У Чернігові в ніч на сьогодні, 15 березня, внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що станом на 19.00:
- поліцейські оглянули 65 пошкоджених квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів;
- інформація про постраждалих людей не надходила;
- також опрацьовано понад 90 звернень громадян про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по житловому кварталу.
За фактом воєнного злочину рф розпочато досудове розслідування.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...