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Последствия удара российского беспилотника по Чернигову, фото: Нацполиция
65 квартир повредил удар беспилотника в Чернигове — полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n204821-65-kvartir-povredil-udar-bespilotnika-v-chernigove-policiya-foto.htmlРакурс
У Чернігові в ніч на сьогодні, 15 березня, внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що станом на 19.00:
- поліцейські оглянули 65 пошкоджених квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів;
- інформація про постраждалих людей не надходила;
- також опрацьовано понад 90 звернень громадян про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по житловому кварталу.
За фактом воєнного злочину рф розпочато досудове розслідування.
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