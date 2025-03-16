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Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУhttps://racurs.ua/n204841-zelenskiy-smenil-nachalnika-genshtaba-vsu.htmlРакурс
Президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 16 березня призначив нового начальника Генерального штабу Збройних сил України.
Ним став генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України. Про це 16 березня повідомили на офіційному сайті Офісу президента.
Завдання, поставлене Гнатову, — підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки верховного головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.
Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.
Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних силах.
Що відомо про Гнатова
Раніше Гнатов командував ОСУВ Хортиця, а до того — 36 бригадою морської піхоти.
Українські блогери пишуть, що він має високий авторитет серед військових.
Гнатов має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування «Схід» та Об'єднаними силами ЗСУ, — зазначили в Міноборони.