Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n204841-zelenskyy-zminyv-nachalnyka-genshtabu-zsu.html

Ракурс

Президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 16 березня призначив нового начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Ним став генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Завдання, поставлене Гнатову, — підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки верховного головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних силах.