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Ракурс
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

16 бер 2025, 17:15
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Президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 16 березня призначив нового начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Ним став генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Завдання, поставлене Гнатову, — підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки верховного головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних силах.

Джерело: Ракурс


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