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ГПСУ получила защитные конструкции от Германии, фото: ГПСУ

1,6 тыс. защитных конструкций получила ГПСУ от Германии (ФОТО)

17 мар 2025, 18:50
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Державна прикордонна служба України отримала від Німеччини 1 тис. 600 захисних габіонних конструкцій, котрі прикордонники зможуть використати у місцях, де є підвищений ризик уражень.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Надана кількість дозволить обладнати додатковими укриттями 8 км позицій — у навчальних пунктах, на кордоні, поблизу об'єктів критичної інфраструктури чи на лінії фронту, — розповіли у ДПСУ.

ДПСУ отримала захисні конструкції від Німеччини, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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