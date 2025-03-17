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ДПСУ отримала захисні конструкції від Німеччини, фото: ДПСУ
1,6 тис. захисних конструкцій отримала ДПСУ від Німеччини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204866-1-6-tys-zahysnyh-konstrukciy-otrymala-dpsu-vid-nimechchyny-foto.htmlРакурс
Державна прикордонна служба України отримала від Німеччини 1 тис. 600 захисних габіонних конструкцій, котрі прикордонники зможуть використати у місцях, де є підвищений ризик уражень.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Надана кількість дозволить обладнати додатковими укриттями 8 км позицій — у навчальних пунктах, на кордоні, поблизу об'єктів критичної інфраструктури чи на лінії фронту, — розповіли у ДПСУ.