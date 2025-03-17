ДПСУ отримала захисні конструкції від Німеччини, фото: ДПСУ

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Державна прикордонна служба України отримала від Німеччини 1 тис. 600 захисних габіонних конструкцій, котрі прикордонники зможуть використати у місцях, де є підвищений ризик уражень.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.