Российские оккупанты ударили дроном по гражданскому авто. Фото:

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Російські окупанти продовжують тероризувати мирних мешканців Харківщини.

У вівторок, 18 березня, загарбники влучили дроном по цивільному авто. Ворожа атака відбулася між Куп’янськом та Кіндрашівкою. Внаслідок удару постраждали четверо людей: 46-річна, 57-річна жінки та 51-річний й 61-річний чоловіки. Потерпілих госпіталізували. Про це Харківська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

А очільник ОВА Олег Синєгубов поінформував, що за минулу добу росіяни застосували проти цивільних жителів регіону 12 керованих авіабомб, 17 безпілотників різного типу та щонайменше 10 некерованих авіаційних боєприпасів, тип яких встановлюють правоохоронці.

Зважаючи на постійні обстріли, триває евакуація населення із прикордонних громад.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти в Херсоні переслідують мирних жителів безпілотниками та скидають на них вибухівку. Нещодавно мішенню рашистів стали діти. Хлопчик розповів, що окупанти відкрили вогонь по ньому та його друзях, коли вони гралися на вулиці. Дитина дістала осколкові поранення.