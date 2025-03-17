Російські безпілотники «полюють» на жителів Херсона

https://racurs.ua/ua/n204870-rosiyskyy-bezpilotnyk-poluvav-na-ditey-u-hersoni-lubinec.html

Ракурс

Херсон постійно страждає від російських атак, спрямованих проти цивільного населення. Одна з «розваг» окупантів — переслідувати мирних жителів безпілотниками та скидати на них вибухівку. Цього разу мішенню стали діти. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні. 17 березня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У соцмережах шириться відео з хлопчиком, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона. Хлопчик розповів, що окупанти відкрили вогонь по ньому та його друзях, коли вони гралися на вулиці, — розповів Лубінець.

Омбудсмен наголошує, що такі дії окупантів є «варварством, спрямованим проти найбеззахисніших» й грубо порушують міжнародне гуманітарне право.