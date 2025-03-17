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Ракурс
Российские беспилотники «охотятся» на жителей Херсона

Российский беспилотник «охотился» на детей в Херсоне — Лубинец

17 мар 2025, 20:57
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Херсон постійно страждає від російських атак, спрямованих проти цивільного населення. Одна з «розваг» окупантів — переслідувати мирних жителів безпілотниками та скидати на них вибухівку. Цього разу мішенню стали діти. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні. 17 березня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У соцмережах шириться відео з хлопчиком, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона. Хлопчик розповів, що окупанти відкрили вогонь по ньому та його друзях, коли вони гралися на вулиці, — розповів Лубінець.

Омбудсмен наголошує, що такі дії окупантів є «варварством, спрямованим проти найбеззахисніших» й грубо порушують міжнародне гуманітарне право.

Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, адже кожна дитина повинна бути захищеною! Безкарність призводить лише до нових злочинів, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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