ВСУ остановили российское танковое наступление. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n204898-operatory-bpla-ostanovili-tankovoe-nastuplenie-rf-na-pokrovskom-napravlenii-video.html

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Покровський напрямок залишається чи не найважчим на фронті в Україні.

На цій ділянці російські окупанти постійно тиснуть на позиції Сил оборони. Однак Однак українські бійці не лише зупинили штурм ворога, але й знищили два танки загарбників. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 18 березня повідомило у Telegram.

Зазначається, що ворожий штурм зірвали оператори батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ЗСУ, які ще й знищили два російські танки Т-72. По ворожих машинах відпрацювали FPV-дронами.

Один із Т-72 після майстерного ураження розлетівся на друзки, бо здетонував боєкомплект. Інший танк дроноводи зупинили точними ударами в моторно-трансмісійне відділення. Виникла пожежа, а танк повністю вигорів.

На опублікованому відео видно, як українські оператори влучними ударами зупиняють росіяни і нищать їхню техніку.

Т-72 — найбільш масовий танк в армії рф. Одна з його найсерйозніших вразливостей пов’язана зі щільним розташуванням боєкомплекту у підбаштовому просторі. Тому часто під час пробивання броні, точного скиду з БПЛА або влучення у відкритий люк FPV-дрона боєкомплект детонує і танк знищується разом з екіпажем, — зазначили в «Хортиці».

Нагадаємо, під Торецьком на Донеччині була зірвана спроба прориву російський військ. Один із танків противника у ході наступу звалився у канаву, а піхота почала хаотично тікати, вимагаючи допомоги. Оператори безпілотників Kurt&Company здійснили ефективну атаку на ворожі дронні підрозділи та перебили антени зв’язку противника.