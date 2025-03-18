ЗСУ зірвали спробу прориву окупантів. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n204888-zsu-zirvaly-sprobu-proryvu-okupantiv-pid-toreckom-video.html

Ракурс

Російські окупанти намагалися здійснити спробу прориву під Торецьком.

Однак українські військові змусили ворога відмовитися від штурму. Спроба прориву була зірвана, незважаючи на те, що загарбники використовували броньовану техніку. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 18 березня повідомило у Telegram.

Один із танків противника у ході наступу звалився у канаву, а піхота почала хаотично тікати, вимагаючи допомоги.

А оператори безпілотників Kurt&Company здійснили ефективну атаку на ворожі дронні підрозділи та перебили антени зв’язку противника.

Нагадаємо, 17 березня ГУР 17 опублікувало відео, котре показує ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців, зокрема, на Запорізькому фронті. На відео показані аеророзвідка, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистка та холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.