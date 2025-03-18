Зеленский отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

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Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Глава держави заявив, що Україна готова до взаємного припинення ударів по об'єктах енергетики при посередництві Сполучених Штатів, якщо американська сторона є гарантом виконання цих домовленостей. Про це глава держави зазначив під час прес-конференції з журналістами.

За словами Зеленського, у разі порушення Москвою цієї угоди, Київ буде відповідати.

Президент додав, що ЗСУ продовжують виконувати своє завдання в Курській області та залишатимуться там стільки, скільки потрібно. За його словами, стратегічні кроки української армії спрямовані на недопущення просування російських військ.

Українські військові там знаходяться і будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Ми бачимо, що путін розповідає про нібито оточення наших військових, але наші хлопці стоять на місці, доводячи, що це неправда. Це наші стратегічні кроки, і ми будемо робити все, щоб унеможливити його спроби захопити нові території, — розповів Зеленський.

Також глава держави зазначив, що росія стягує війська поблизу кордону України та планує ймовірні нові атаки на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Президент наголосив, Україна не дозволить ворогу легко реалізувати свої плани.

Інші заяви Зеленського:

росія не готова навіть на перший крок кінця війни.

Трамп натиснув на путіна. Сподіваюсь.

Я впевнений, що допомога Україні не припиниться, і наші партнери нас не кинуть, незважаючи на те, що кажуть росіяни.

путін висуває вимоги до Трампа, зокрема, стосовно чутливої теми мобілізації, щоб кількість нашої армії зменшилась.

Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у путіна, незважаючи на його апетити.

Нагадаємо, у Кремлі після розмови путіна з Трампом заявили, що сторони обговорили ідею 30-денного режиму припинення вогню. рф вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання військової допомоги Силам оборони України на час перемир’я. Також путін нібито наказав своїм військам не атакувати енергетичну інфраструктуру України на час перемир’я.

У ході розмови президент рф заявив Трампу, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між Україною та росією за формулою 175 на 175.