Последствия российской воздушной атаки в Полтавской области, фото: Полтавская ОВА

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На Полтавщині в ніч на сьогодні, 19 березня, падіння уламків російського безпілотника пошкодило складське приміщення одного з підприємств.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

«На щастя, постраждалих немає. Також відбулося загоряння соломи. Пожежу ліквідовано», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, на Київщині цієї ночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника постраждали двоє людей.