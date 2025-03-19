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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Полтавской области, фото: Полтавская ОВА

Обломки беспилотника повредили помещение предприятия на Полтавщине (ФОТО)

19 мар 2025, 09:57
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На Полтавщині в ніч на сьогодні, 19 березня, падіння уламків російського безпілотника пошкодило складське приміщення одного з підприємств.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

«На щастя, постраждалих немає. Також відбулося загоряння соломи. Пожежу ліквідовано», — зазначили в ОВА.

Наслідки російської повітряної атаки на Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Нагадаємо, на Київщині цієї ночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника постраждали двоє людей.

Источник: Ракурс


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