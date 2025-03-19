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Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников в Киевской области, фото: Нацполиция

На Киевщине два человека пострадали в результате атаки российских беспилотников (ФОТО)

19 мар 2025, 09:27
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На Київщині в ніч на сьогодні, 19 березня, через падіння уламків ворожого БПЛА постраждали дві людини — 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Подія сталася у Бучанському районі, повідомляють прес-служби поліції Київщини та ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • у Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів;
  • у Бориспільському районі пошкоджено будинок;
  • станом на 08.30 зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу — в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки атаки російських безпілотників на Київщині, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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