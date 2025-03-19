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Последствия атаки российских беспилотников в Киевской области, фото: Нацполиция
На Киевщине два человека пострадали в результате атаки российских беспилотников (ФОТО)https://racurs.ua/n204903-na-kievschine-dva-cheloveka-postradali-v-rezultate-ataki-rossiyskih-bespilotnikov-foto.htmlРакурс
На Київщині в ніч на сьогодні, 19 березня, через падіння уламків ворожого БПЛА постраждали дві людини — 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Подія сталася у Бучанському районі, повідомляють прес-служби поліції Київщини та ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- у Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів;
- у Бориспільському районі пошкоджено будинок;
- станом на 08.30 зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу — в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
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