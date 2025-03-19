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В Украине выросло потребление электроэнергии, фото: «Ракурс»
Потребление электроэнергии выросло из-за облачной погоды — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n204906-potreblenie-elektroenergii-vyroslo-iz-za-oblachnoy-pogody-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні зросло споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 3,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок, 18 березня.
Причина — хмарна погода у кількох областях, внаслідок чого ефективність роботи побутових СЕС знизилась, порівняно із попередньою добою, — зазначили у компанії.
Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 17 березня. Причина — зниження температури повітря у більшості регіонів.
В «Укренерго» наголошують, що тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих російських атак, тож зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.
Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години — з 16.00 до 20.00, — закликають у компанії.