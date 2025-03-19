В Україні зросло споживання електроенергії, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n204906-spojyvannya-elektroenergiyi-zroslo-cherez-hmarnu-pogodu-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні зросло споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 3,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок, 18 березня.

Причина — хмарна погода у кількох областях, внаслідок чого ефективність роботи побутових СЕС знизилась, порівняно із попередньою добою, — зазначили у компанії.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 17 березня. Причина — зниження температури повітря у більшості регіонів.

В «Укренерго» наголошують, що тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих російських атак, тож зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.