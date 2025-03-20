За создание технологических решений для армии будут выплачивать вознаграждения, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n204948-izobretateli-v-armii-smogut-poluchit-voznagrajdenie-za-svoi-razrabotki-minoborony.html

Ракурс

Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на справедливу авторську винагороду.

Такі зміни ініціює Міноборони. Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба відомства.

На сьогодні військовослужбовці наукових установ, спеціалізованих технологічних центрів, технічних майстерень та інших підрозділ Сил оборони щодня працюють над рішеннями, які допомагають нищити ворога. Однак права інтелектуальної власності на ці рішення залишаються незахищеними, на відміну від цивільної сфери, — наголошують в Міноборони.

Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти — № 13110 та № 13111 — про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів. Вони передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцеві, який є автором або винахідником такого об'єкта;

майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

Зміни до законодавства забезпечать виплату справедливої винагороди військовослужбовцям за створені ними об'єкти прав інтелектуальної власності. Також буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видачу ліцензій, — зазначають у відомстві.

Законопроекти були розроблені спільно відділом з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції, Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій та Інститутом правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України.