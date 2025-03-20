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Во время атаки дронов на Кропивницкий, видео скриншот
Работу патрульных во время ночной атаки на Кропивницкий показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204954-rabotu-patrulnyh-vo-vremya-nochnoy-ataki-na-kropivnickiy-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Наймасовіша за час повномасштабної війни атака на Кропивницький сталася у ніч на сьогодні, 20 березня.
Прес-служба Нацполіції на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала відео, котре показує роботу патрульних за цих умов.
Уже після першого ворожого прильоту на місце події прибули патрульні та перекрили під’їзди до території, яка була під обстрілами, — вказано в описі відео. — Коли вибухи тимчасово затихали і з’являлася можливість проводити евакуацію, ми будинок за будинком, квартира за квартирою перевіряли, чи не було серед руїн поранених, а також якнайшвидше вивозили місцевих мешканців.
Зазначається, що внаслідок атаки ворога жертв не було.
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