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Ракурс
Під час атаки дронів на Кропивницький, скріншот відео

Роботу патрульних під час нічної атаки на Кропивницький показала поліція (ВІДЕО)

20 бер 2025, 22:13
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Наймасовіша за час повномасштабної війни атака на Кропивницький сталася у ніч на сьогодні, 20 березня.

Прес-служба Нацполіції на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала відео, котре показує роботу патрульних за цих умов.

Уже після першого ворожого прильоту на місце події прибули патрульні та перекрили під’їзди до території, яка була під обстрілами, — вказано в описі відео. — Коли вибухи тимчасово затихали і з’являлася можливість проводити евакуацію, ми будинок за будинком, квартира за квартирою перевіряли, чи не було серед руїн поранених, а також якнайшвидше вивозили місцевих мешканців.

Зазначається, що внаслідок атаки ворога жертв не було.

Джерело: Ракурс


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