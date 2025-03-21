Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников в Сумской области, фото: ГСЧС

Три удара беспилотниками нанесли рашисты по общине на Сумщине (ФОТО, ВИДЕО)

21 мар 2025, 09:00
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, завдали три удари безпілотниками по одній з громад Сумського району.

Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці ДСНС працювали на трьох локаціях. Осередки горіння було ліквідовано, а території по яких наносились удари — обстежено, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки атаки російських безпілотників на Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров