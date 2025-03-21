Последствия атаки российских беспилотников в Сумской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204957-tri-udara-bespilotnikami-nanesli-rashisty-po-obschine-na-sumschine-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, завдали три удари безпілотниками по одній з громад Сумського району.

Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.