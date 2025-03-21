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Наслідки атаки російських безпілотників на Сумщині, фото: ДСНС
Три удари безпілотниками завдали рашисти по громаді на Сумщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204957-try-udary-bezpilotnykamy-zavdaly-rashysty-po-gromadi-na-sumschyni-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, завдали три удари безпілотниками по одній з громад Сумського району.
Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Фахівці ДСНС працювали на трьох локаціях. Осередки горіння було ліквідовано, а території по яких наносились удари — обстежено, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила.
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