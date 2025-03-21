Наслідки атаки російських безпілотників на Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204957-try-udary-bezpilotnykamy-zavdaly-rashysty-po-gromadi-na-sumschyni-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, завдали три удари безпілотниками по одній з громад Сумського району.

Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.