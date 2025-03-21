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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників на Сумщині, фото: ДСНС

Три удари безпілотниками завдали рашисти по громаді на Сумщині (ФОТО, ВІДЕО)

21 бер 2025, 09:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, завдали три удари безпілотниками по одній з громад Сумського району.

Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці ДСНС працювали на трьох локаціях. Осередки горіння було ліквідовано, а території по яких наносились удари — обстежено, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки атаки російських безпілотників на Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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