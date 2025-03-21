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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки по Одесской области, фото: Одесский городской совет

Последствия российской воздушной атаки по пригороду Одессы показал горсовет (ФОТО)

21 мар 2025, 11:09
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували передмістя Одеси.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Одеська міська рада.

У вогні — цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти, пошкоджено автівки. Є постраждалі. Медиками надається уся необхідна допомога — на місці та у міській лікарні, — розповіли у міськраді.

Згодом міськрада опублікувала фото роботи КП «Міські дороги» над ліквідацією наслідків нічної атаки ворога.

Наслідки російської повітряної атаки по Одещині, фото: Одеська міська рада

Источник: Ракурс


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