Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували передмістя Одеси.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Одеська міська рада.

У вогні — цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти, пошкоджено автівки. Є постраждалі. Медиками надається уся необхідна допомога — на місці та у міській лікарні, — розповіли у міськраді.