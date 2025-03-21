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Последствия российской воздушной атаки по Одесской области, фото: Одесский городской совет
Последствия российской воздушной атаки по пригороду Одессы показал горсовет (ФОТО)https://racurs.ua/n204962-posledstviya-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-po-prigorodu-odessy-pokazal-gorsovet-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували передмістя Одеси.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Одеська міська рада.
У вогні — цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти, пошкоджено автівки. Є постраждалі. Медиками надається уся необхідна допомога — на місці та у міській лікарні, — розповіли у міськраді.
Згодом міськрада опублікувала фото роботи КП «Міські дороги» над ліквідацією наслідків нічної атаки ворога.
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